В Тюмени 17 января 2023 года температура воздуха опустится до -12 градусов

В Тюмени 17 января 2023 температура воздуха опустится до -12 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 17 января 2023 года, ожидается ясная погода. Ночью -14…-16 градусов, днем потеплеет до -9…-12 градусов. Влажность воздуха 66%, ветер юго-западный, 2,5 м/с, с переходом на западный, 3,7 м/с. Давление 773 мм рт. ст.

По народному календарю 17 января (4 января по народному календарю) день Зосима-пчельника, в честь памяти Преподобномученика Зосима, пустынника Киликийского, православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому ему молились о хорошем сборе меда.

Крестьяне смотрели на приметы: если в этот день было много снега – значит, год будет медовым. В этот день гадали на погоду. Если небо было чистым с полной луной, значит, будет сильное половодье. А если на улице морозно, а на небе ни облачка, значит, холода будут стоять ещё долго.