Фонд президентских грантов профинансирует 184 проекта в УрФО

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Благодаря Фонду президентских грантов будут реализованы 184 проекта некоммерческих организаций регионов УрФО.

По итогам первого в 2023 году конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества 184 проекта, представленных некоммерческими организациями, получат средства на реализацию. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность, что проекты-победители будут полезны значительному числу жителей регионов округа.

– Эти проекты дополняют изменения, происходящие в регионах Уральского округа. Их авторы, лидеры общественных организаций, преобразуют жизнь внутри своих сообществ, вовлекают в них новых и новых людей, делают их мир эмоционально насыщенным и интересным. И чем больше таких успешных проектов, тем преобразования становятся более очевидными. За ними будущее, – отметил Владимир Якушев.