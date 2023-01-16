В Тюмени маршрутки № 66 и № 88 будут останавливаться у рынка Северный

Фото предоставлено КП

В Тюмени изменится схема движения автобусов № 66 и № 88. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», речь идет о новой остановке – «Рынок Северный», которую с 21 января включили в схему маршрута.

«С 21 января 2023 года в схемы движения маршрутов № 66 «Областная библиотека – Сибнефтемаш» и № 88 «ЖК «Звездный городок» – ул. Д. Менделеева» включается остановочный пункт «Рынок Северный». На маршруте № 66 в прямом направлении, на маршруте № 88 в прямом и обратном направлениях», – говорится в сообщении на официальном сайте учреждения.

Ознакомиться со схемами движения можно ниже:

Фото: МКУ «Тюменьгортранс»