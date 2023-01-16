В Тюмени 16 января 2023 года коронавирусом заболели еще 50 человек, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 50 человек. С начала периода количество заболевших достигло 254 173.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, а выздоровели 29. К несчастью, вновь есть скончавшийся от болезни – один пациент, всего с начала пандемии умерли 4 364 тюменца.

В России выявлено 4 289 человек с COVID-19, госпитализировано 363. Всего в стране зарегистрировано 21 860 902 случая. Излечились от коронавируса 3 466 человек, скончались 40.