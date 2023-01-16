В Тюменской области транспортная компания устроит разборки в суде из-за не доставшегося им контракта Фото: Татьяна Коркина

Предприятие «Аромашевопассажиравтотранс» (ООО «АПАТ») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с просьбой признать недействительными торги, которые провела администрация Аромашевского района. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, также компания просит признать недействительным муниципальный контракт, который заключили по результатам торгов.

Из заявления следует, что в 2020 году администрация Аромашевского района провела открытый конкурс на выполнение работ, связанных с перевозками пассажиров и багажа. Согласно контракту автомобили должны возить людей и их вещи по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Аромашевского муниципального района.

По итогам торгов победителем конкурса стало предприятие «ЗапСибАвто», с которым администрация заключила контракт. Истец считает, что при проведении торгов нарушены положения гражданского законодательства и ФЗ «О защите конкуренции». Это связано с тем, что между сторонами заключено «карательное соглашение», что и явилось основанием для обращения в суд.

Иск «АПАТа» принят, вопрос о производстве дела будет решен до конца этой недели.