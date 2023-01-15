Тюменцам рассказали, как правильно выбрать земельный участок для строительства дома Фото: Татьяна Коркина

«Земля для стройки» - так называется проект Росреестра, который реализуется в Тюменской области. Общая площадь земли, которую вовлекут в оборот для жилищного строительства, по итогам 2022 года составила 300,35 га, из которых 191,37 га уже начали использовать.

Как отметил председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Тюменской области Кирилл Колосов, работа имеет большое практическое значение.

- То, что она осуществляется на межведомственном уровне, позволяет выполнять пространственный анализ территорий в различных направления и целях, главной из которых является жилищное строительство, - цитирует Кирилла «Мегатюмень».

Для желающих возвести дом публичная карта поможет определить, что можно, а что нельзя будет построить на земельных участках (данные можно посмотреть здесь). Потенциальный инвестор в режиме онлайн может оценить пригодные для строительства жилья земли.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году по поручениям Президента РФ В.В. Путина и премьер-министра Михаила Мишустина Росреестр провел анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство.