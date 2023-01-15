Зимой тюменцам советуют налегать на богатые витаминами и минералами фрукты и овощи Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Управления Рспотребнадзора по Тюменской области рекомендуют жителям следить за своим рационом и водным балансом организма зимой. Особенно стоит налегать на овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами. К примеру, апельсины, мандарины, лимоны, свити, помело и грейпфруты – большая кладезь витаминов C и группы B. Они снижают риск развития остеопороза, сахарного диабета II типа, атеросклероза и гиперлипидемии, а также заряжают хорошим настроением.

Разнообразие видов капусты богато витаминами и минералами. Особенно полезна квашеная капуста, в которой всего 16 калорий на 100 граммов продукта.

Морковка – тоже низкокалорийный продукт, из которого можно готовить салаты, супы или рагу. Свежие плоды можно натереть и поесть с сахаром, медом или чесноком. Из тыквы можно приготовить крем-суп, ее можно запечь или добавить в каши. А вот для свежих блюд зимой лучше выбирать черри. Редька обладает бактерицидными свойствами, поэтому полезна особенно в сезон простуд, сообщает «Тюменская область сегодня».