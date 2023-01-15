Для ребят из Тюменского района в новогодние праздники организовали массу увлекательных мероприятий Фото: Татьяна Коркина

Почти 93 тысячи жителей Тюменского района побывали в 2023-м году на более 500 новогодних и рождественских мероприятиях, которые организовали сельские клубы, школы искусств и библиотеки. Особое внимание уделили семейному отдыху и активной занятости детей и подростков, в т.ч. из семей мобилизованных. По данным управления по культуре администрации Тюменского района, праздники прошли под лозунгом #МЫВМЕСТЕ.

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи поздравили ребят в составе новогодних агитбригад, а специалисты Центра культуры и досуга «Юность» предложили детям попасть на спектакль «Тайна ледяной книги» через «кроличью нору» (это своеобразный лабиринт»).

В Центре культуры и досуга «Вернисаж» организовали резиденцию Деда Мороза, где можно было научиться создавать подарки и украшения к празднику.

На сцене клубов в Богандинском и Онохино актеры Тюменского института культуры показали ребятам волшебную сказку «Щелкунчик». А на Рождество в поселке Боровский детей поздравили воспитанники Воскресной школы при Храме Святителя Николая Чудотворца, артисты школы искусств «Фантазия» и Центра культуры и досуга «Родонит».