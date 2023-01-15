Тюменцы смогут сыграть в уникальную краеведческую игру со странным названием Фото: Татьяна Коркина

В читальном зале Тюменской областной научной библиотеки 27 января в 12 часов презентуют образовательно-краеведческий проект «Оттудова – досюдова», рассчитанный на детей от 7 до 16 лет. Как сообщает «Тюменская линия», он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект включает в себя разработку уникальной игры Memory72, причем гости не только могут посмотреть, как выглядит игра, но и попробовать победить в ней соперника за игральным столом. На карточках краеведческой игры скрыты символы Тюменской области, включая достопримечательности, архитектурные здания, выдающихся тюменских персон, геральдических атрибутов и брендов области.

Для игроков есть два уровня сложности: «Новичок» и «Продвинутый». Персонажи нарисованы дизайнером в легкой для восприятия детьми технике. Иллюстрации помогут сфокусировать взгляд и сосредоточиться на картинках.