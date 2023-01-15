Опытный тюменский цветовод рассказала, как уберечь растения от жара батарей Фото: Татьяна Коркина

Из-за жара батарей листья комнатных растений могут пожухнуть, а нераспустившиеся бутоны – опасть. Об этом рассказала опытный тюменский цветовод Лидия Макарова. По ее словам, многие хозяйки убирают цветы с подоконников, но из-за нехватки света они становятся вытянутыми и безжизненными. Лучше всего прикрепить щиток из фанеры или прикрыть вазоны газетой.

По словам Лидии, растения любят, чтобы корни сидели в тепле, поэтому на зиму лучше утеплить подоконник, проложив между ним и горшками пенопласт.

- Обязательно проветривайте комнаты, но не устраивайте сквозняков – цветы их боятся. Для увлажнения воздуха можно накинуть мокрые полотенца на батарею или возле неё поставить таз с водой, - цитирует Лидию «АиФ-Тюмень».

Спасать от жары растения можно при помощи электрических увлажнителей или поддонов с керамзитом и водой. Однако самый эффективный из предложенных вариантов – самостоятельно изготовить из подручных материалов пассивные увлажнители. Их закрепляют прямо на батарее и наливают воды.