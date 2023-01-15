Тюмень вновь участвует в ежегодном народном голосовании «Город России» Фото: Татьяна Коркина

В России началось ежегодное народное голосование «Город России», которое проходит с 2012 года. Сейчас Тюмень находится на 26-м месте из 27-ми, и это самая высокая позиция среди всех городов УрФО. Несмотря на то, что за город пока отдали только 300 голосов, все ещё может измениться, если вы отдадите голос за любимый город.

В 2023 году в список голосования вошли города из новых территорий России: Донецк, Луганск, Мелитополь и Херсон.

Голосовать можно до конца декабря 2023 года, когда подведут итоги. Чтобы отдать голос за любимый город, необходимо на официальном сайте город-россии.рф выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса можно голосовать только раз в сутки, регистрация не требуется.

Отметим, что по итогам 2022 года Тюмень заняла 21 место.