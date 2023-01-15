Тюменский инфекционист советует есть имбирь, мед и лимон во время простуды Фото: Татьяна Коркина

Во время оттепели и «плюса» зимой есть все риски развития респираторных заболеваний. Об этом заявила врач-инфекционист, заведующий лечебно-диагностического отделения тюменской городской поликлиники №6 Марина Шумакова. По ее словам, вирусы передаются при кашле или чихании, поэтому главным фактором становится иммунитет. Однако в оттепель здоровье может ослабнуть.

– В такую погоду трудно определиться, как одеться, чтобы не вспотеть или не замерзнуть. Если слишком тепло одеться, то, зайдя в помещение, можно вспотеть, а потом, выйдя на улицу, переохладиться, что столь же опасно, как и слишком легкая одежда. Итог в обоих случаях – один: простуда, – цитирует врача «Тюменская область сегодня».

Специалист советует одеваться по погоде, гулять на свежем воздухе, отдыхать и высыпаться, правильно питаться, добавить в рацион имбирь, мед и лимон. Также нужно закаливаться и принимать витамины.

Что касается правил гигиены, то тут все просто. Необходимо проводить влажную уборку в доме, мыть руки, пользоваться влажными салфетками и дезинфицирующими растворами, избегать ненужных поездок и минимизировать нахождение в местах массового скопления людей в период заболеваемости. Ещё одно правило – вакцинироваться против гриппа.