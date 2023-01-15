Тюменские пенсионеры могут обратиться за помощью к специалистам «Территории реальных дел» Фото: Татьяна Коркина

Специалисты благотворительного проекта «Территория реальных дел» оказывает адресную помощь одиноким и пожилым маломобильным жителям Тюменской области. Волонтеры помогают пенсионерам преодолеть проблемы из разных сфер жизни.

По информации департамента социального развития Тюменской области, к сообществу может присоединиться любой желающий и задать вопросы координаторам и волонтерам по вопросам правовой грамотности, финансовой безопасности, а также специалистам по охране здоровья и психологам.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», чтобы коммуницировать с организаторами, создан специальный чат в Viber «Территория реальных дел», работает и горячая линия «Волонтер на связи». Пенсионеры могут позвонить в приемную, чтобы поговорить со сверстниками, попросить совета, оставить заявку на консультацию юриста или психологам.

В приемную можно обратиться по номерам: 8-932-471-80-58, 8-932-471-80-64.