Тюменцы выпустили ролик о технике безопасности на снежных горках

Фото: скриншот с видео

В сети вышел ролик под слоганом: «Наслаждайтесь веселым зимним отдыхом без вреда своему здоровья». Он напоминает о технике безопасности при зимнем досуге.

Авторы рассказывают о безопасности на ледяных и снежных горках и основных правилах поведения. Например, не съезжать, пока внизу находится другой человек. Также тюменцам советуют при столкновении — завалиться на бок, сгруппироваться и прикрыть голову руками. Отдельными блоками говорят, на чем кататься на горках и как выбирать экипировку. Одна из рекомендаций — одежда не должна сковывать движения.

— Тюменцы встретили Новый год и проводят каникулы активно. Большинство старается уделить время семье и друзьям на свежем воздухе, предпочитая зимние виды развлечений домашним. Чтобы отдых прошел в удовольствии и запомнился, стоит не забывать о паре простых правил, о которых мы напомнили в нашем ролике, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Напомним, что «Киберпатруль Тюменской области» — это онлайн-проект, который помогает взрослым оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В сообществе доступны обучающие видео, тематические статьи, информационные карточки и чек-листы. //КП - Тюмень