Тюменцы поучаствуют в возрождении дыни на проекте «Лес.Космос»

Фото: https://vk.com/teatrkosmos

С января по март в молодежном театральном центре «Космос» пройдут креативные встречи «Лес. Космос». Участники смогут придумать идеи для своих будущих событий на основе философии российского мыслителя. Присоединиться может любой желающий.

Создавать основы для будущих мероприятий гости «Леса» будут, вдохновляясь философией Владимира Бибихина — российского мыслителя, филолога и переводчика. Воплощать задуманное при этом необязательно — на встречах можно поговорить о «Лесе», о мире, о себе, познакомиться с другими участниками и послушать их. Встречи пройдут 20, 27 января; 3, 10, 17 февраля; 3 и 10 марта в 19:00.

— Мы рады видеть всех, кому интересно реализовать свои идеи, поговорить, и, возможно, поднять важные для себя темы в рамках философии и театра и соединить их внутри спектакля, перформанса, а, может быть, в выставке, музыке и так далее, — поделилась Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя Молодежного театрального центра «Космос».

В прошлом году в рамках проекта «Лес. Космос» создали шесть перформансов. Один из них — «Лес.Реинкарнация», ставший победителем Фестиваля «Шоу-кейс тюменских театров».

15 и 22 января в 19 часов в рамках проекта тюменцы смогут поучаствовать в возрождении дыни.