В Тюмени в Куриный праздник 15 января будет тепло и облачно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 15 января, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью -10… -15 C, днем -5… -10 C.

Погода в Тюмени 15 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 15 января (2 января по старому стилю) Сильвестров День, в честь Пары римского Сильвестра I, жившего в IV веке. А ещё на Руси этот день назвали Куриным праздником, так как было принято чистить курятники. Крестьяне считали, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а летом из него родится Василиск (помните, как в «Гарри Поттере»?).

Морозы в этот день были привычными для всех, поэтому на Руси приговаривали: «Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли».