Шеф-повар Константин Ивлев приедет в Ялуторовск, чтобы отведать гигантский блин

Скриншот из видео

Ялуторовск, который по праву считается блинной столицей России, пригласил на масленичные гуляния известного шеф-повара Константина Ивлева. Видеообращение в великому кулинару от неугомонной команды блинопеков появилось в группе «Visit Tyumen» соцсети «ВКонтакте».

В нем говорится, что на протяжении 16 лет ялуторовские блинопеки пекли гигантский блин, но все эти годы им не удавалось его перевернуть. И только в 2022 году дело был сделано - команда из поваров-любителей смогла перевернуть трехметровый блин и попала в книгу рекордов России.

Кстати, чтобы не терять сноровку, за год кулинары сделали более 300 больших блинов.

А теперь повара бросили вызов еще одному испытанию - накормить огромным блином Константина Ивлева. И уже скоро великий гуру кулинарии отведает его от тещи Лары и ее блистательной команды блинопеков.