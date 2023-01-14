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НовостиЗдоровье14 января 2023 9:30

Число заболевших коронавирусом в Тюмени 14 января 2023 года увеличилось на 80 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 80 человек. С начала периода количество заболевших достигло 254 044.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, а выздоровели - 66. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 4 363 тюменца.

В России выявлено 5 102 человека с COVID-19, госпитализировано - 813. Всего в стране зарегистрировано 21 851 824 случая. Излечились от коронавируса 3 887 человек, скончались - 46.