Число заболевших коронавирусом в Тюмени 14 января 2023 года увеличилось на 80 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 80 человек. С начала периода количество заболевших достигло 254 044.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, а выздоровели - 66. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 4 363 тюменца.

В России выявлено 5 102 человека с COVID-19, госпитализировано - 813. Всего в стране зарегистрировано 21 851 824 случая. Излечились от коронавируса 3 887 человек, скончались - 46.