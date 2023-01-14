В Тюменской области подросткам подарят обложки на паспорт с QR-кодом «Пушкинской карты»

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жителям Тюменской области, получающим первый паспорт, будут дарить обложку на документ с QR-кодом «Пушкинской карты». Полезный аксессуар вручат от Тюменского концертно-театрального объединения при поддержке МФЦ полутора тысячам подростков. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Просканировав QR-код, ребята смогут узнать, что такое «Пушкинская карта», какие преимущества она дает и как ее оформить. По достижении 14 лет как раз появляется возможность стать участниками проекта.

На данный момент уже 95 тысяч молодых людей региона оплачивают «Пушкинской картой» билеты в театры, кино и музеи. По количеству оформленных карт область занимает второе место среди субъектов УрФО и входит в десятку лидеров России.