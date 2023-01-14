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НовостиПроисшествия14 января 2023 5:47

Под Тюменью водитель «УАЗа» насмерть сбил мужчину, идущего вдоль дороги

Он скончался на месте ДТП
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На дорогах Тюменской области произошла очередная авария, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось вчера, 13 января, на 398 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск.

- В Уватском районе погиб 58-летний пешеход, сбитый автомобилем «УАЗ». По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части в направлении Сургута, а световозвращающих элементов, позволяющих заранее заметить пешехода в темноте, на нем не было, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Правоохранителям удалось выяснить, что погибший проживал в Оренбурге, а за рулем «УАЗа» находился 29-летний житель Нижневартовска.

На данный момент профильные службы устанавливают все обстоятельства ДТП.