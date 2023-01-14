В Тюмени создали ролик, рассказывающий о том, как местная молодежь провела 2022 год

Фото: Контора пароходства

В Тюмени создали необычный ролик, посвященный тому, как местная молодежь провела 2022 год. По сюжету, главному герою необходимо выпустить пост в социальных сетях, рассказывающий о молодежных командах и знаковых мероприятиях региона.

Он начинает поиск информации с того, что связывается с Юлией Саначиной, руководителем «Конторы пароходства», которая рассказывает, какие инициативы и проекты реализовал мультицентр на набережной. Так, например, пространство посетили потомки Антона Колмакова - первого владельца конторы.

Также молодой человек находит подкаст, где узнает, какой контент выпускало единственное молодежной издание области. Три документальных фильма, снятые этой командой, стали лауреатами и победителями шести Международных кинофестивалей.

После герой встречает «Дело-шоу», которое знакомит зрителей с лидерами молодежных сообществ региона. Также он связывается со своим другом из Студенческого совета, который делится информацией о том, что он вошел в ТОП-10 Ассоциации молодежных правительств и получили титул «Сильное молодежное сообщество».

А с помощью поисковой системы парень узнает, что спектакль «Аэлита. Инвентаризация» от театрального центра «Космос» отмечен в номинации «Эксперимент» национальной театральной премии «Золотая маска». А команда мультицентра «Моя территория» вошла ТОП-100 лучших реализованных проектов от Фонда президентских грантов, сообщает «Мой портал».