Почти 1 300 многодетных семей получили бесплатные участки под ИЖС в Тюменской области в 2022 году

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В 2022 году 1 293 многодетных семьи получили бесплатные земельные участки под строительство жилья в Тюменской области, еще 156 семей выбрали социальную выплату, сообщает «Тюменская линия».

- Всего с 2011 года по программе предоставления участков свои жилищные условия улучшили 11 355 многодетных семей. Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей», - отметили специалисты регионального департамента имущественных отношений.

Кстати, в 2022-2023 годах на площадках для ИЖС в Тюменском районе построят более 46 километров дорог. Так, за прошедшие 12 месяцев специалисты работали в деревнях Якуши и Падерина (продолжается начатое ранее строительство), в Решетникова, поселках Новотарманский, Винзили и селе Горьковка.