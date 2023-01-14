Тюменские автоинспекторы уделяют особое внимание безопасности пешеходов

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Тюменские автоинспекторы проверяют, насколько хорошо горожане соблюдают ПДД. В первую очередь это необходимо для того, чтобы обезопасить самих пешеходов.

Статистика 2022 года показала, что в Тюменской области выросло число ДТП по вине пеших участников движения. По неосторожности пешеходов произошло 198 (+6,5%) аварий, в них погибли 23 (-20,7%) человека, 181 (+3,4%) пешеход ранен.

В ходе рейдов автоинспекторы объясняют пешеходам опасность перехода проезжей части вне установленных переходов, на красный сигнал светофора, а также движения в темное время суток без световозвращающих приспособлений.

Пешеходы-нарушители привлекаются к административной ответственности. Но штраф - не главное, главное - сохранить жизнь и здоровье человека, а не рисковать ими, переходя дорогу там, где нет «зебры» и светофора.