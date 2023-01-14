Тюменцы могут узнать о задолженности по имущественным налогам несколькими способами Фото: Вера Зенина

До 1 декабря 2022 года жители Тюменской области заплатили имущественные налоги за 2021 год. Однако остались должники, по данным регионального управления ФНС, всего было направлено более 732 тысяч сводных налоговых уведомлений на сумму более 3,2 млрд рублей. В итоге более 90% собственников оплатили свои налоги.

Проверить, есть ли долги, жители могут в личном кабинете на официальном сайте ФНС, зайти на который можно по логину-паролю от госуслуг. На самом сайте госуслуг также есть раздел «Налоговая задолженность». Кроме того, в банкоматах или мобильных приложениях банков доступен сервис «поиск задолженности по ИНН».

Напоминаем, что за просрочку ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ.

В случае неуплаты налоговый орган начнет процедуру взыскания. Исполнительный документ, полученный через суд, может быть направлен работодателю для погашения долга в счет зарплаты. Кроме того, налоговики вправе обратиться в службу судебных приставов, которые арестуют имущество для последующей реализации. Вырученные деньги будут направлены на оплату налога, пени и исполнительского сбора, сообщает «Вслух.ру».