Тюменцам рассказали, нужно ли одевать собак зимой в теплую одежду

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Сейчас в зоомагазинах можно найти практически любой предмет гардероба для собаки или кошки. Одеть в комбинезон или юбку можно не только маленьких «карманных» песиков, но и алабаев и кавказских овчарок. Но всем ли животным нужна одежда, рассказала ветеринар Ирина Кокшарова.

Специалист отмечает, что кошкам, даже сфинксам, чаще всего одежда не нужна - они живут дома. Тем не менее, если хочется, а питомец не против, покупать наряды для кота или кошки можно.

- С собаками другая история. Помимо красоты, например, для шерстяных пород типа шпица, для гладкошерстных, жесткошерстных или лысых пород, одежда - это необходимость. Выйти без густой шерсти, пусть и с хорошей жировой прослойкой, в мороз даже -20, малоприятная затея! Выгул в таком случае сократится до минимума, - отмечает ветеринар.

Специалист советует подобрать костюм для коротколапых собак (они ближе к холодной земле) и искусственно выведенных «декоративных» пород. А специальные собачьи ботинки для прогулок пригодятся псам-аллергикам. Такая обувь в любом случае предохранит лапы собаки от разъедания реагентами и солью, которыми посыпают улицы в гололед.

В целом, если собака привыкла ходить в холода без одежки, при небольшом минусе мерзнуть она не будет. Однако, в морозы стоит нарядить пса в комбинезон или свитер, поскольку повышается риск обморожений, сообщает «Тюменская область сегодня».