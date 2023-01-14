Горожан приглашают на «Открытый Кубок Тюмени по плаванию»

Фото: Открытый Кубок Тюмени по плаванию Мастерс

В областной столице пройдет «Открытый Кубок Тюмени по плаванию» в категории «Mастерс». Как сообщает «Вслух.ру», мероприятие состоится в спорткомплексе «Олимпия» с 28 по 29 января. В турнире примут участие более ста спортсменов области, а также регионов Урала и Сибири.

- В турнирах «Мастерс» принимают участие ветераны и любители плавания, - говорит один из организаторов Кубка Тюмени, руководитель клуба «Олимпия Мастерс» Алексей Соколов. - Как правило это люди старше 25 лет и завершившие профессиональную спортивную карьеру.

В первый день турнира состоятся заплывы на дистанциях 50 метров вольным стилем и брассом, 100 метров баттерфляем и на спине, 200 метров вольным стилем, а также эстафетное плавание 4х50 метров вольным стилем.

Во второй день будут разыграны награды на дистанциях 50 метров баттерфляем и на спине, 100 метров вольным стилем, брассом и комплексным плаванием. Завершит турнир комбинированная эстафета 4х50 метров.

Победители среди мужчин и женщин выявляются в возрастных категориях.

Открытие соревнований пройдет 28 января в 13:30, начало заплывов 29 января - в 9:30. Вход для болельщиков свободный (требуется сменная обувь).