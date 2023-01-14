В Тюмени вышел фотопроект о подростковой индивидуальности

Фото: Киберпатруль Тюменской области

В сети вышел фотопроект «Я с обложки», созданный тюменцами. Он рассказывает о влиянии социальных сетей и трендов на восприятие подростками самих себя.

На кадрах изображены девушки 15-17 лет, сидящие перед экраном ноутбука, где открыта фотография из их личного профиля в социальных сетях. Она соответствует всем трендам и тенденциям, которые актуальны в настоящее время, но передает индивидуальность во внешнем виде ребенка, которого зритель видит в домашней обстановке и привычной одежде.

- Так бывает, что в современном мире девочки стесняются показывать свою индивидуальность, скрывая ее за искусственным образом в соцсетях. Поэтому мы и выпустили фотопроект «Я с обложки», чтобы показать, как важно оставаться собой не смотря ни на что, - отметила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Авторы также ответили на вопрос: «Что делает тебя тобой?». Так, на снимках можно увидеть рядом с подростками мольберт, фотоаппарат и музыкальные пластинки, сообщает «Мегатюмень».