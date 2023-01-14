На создание музейной комнаты культуры в Голышмановском городском округе потратят полмиллиона рублей

Фото предоставлено «Голышманово: телевидение и радио»

В Голышмановском городском округе появится музейная комната культуры. Ее организуют на средства гранта, выигранного благотворительным фондом «Наше время» на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Воплощают идею победители вместе со специалистами Голышмановского центра культуры и досуга. На полученные полмиллиона будет закуплено оборудование для оформление тематических экспозиций и сохранения накопленных материалов культурного наследия округа. Часть из них уже готова, сейчас в разгаре - сбор экспонатов.

- Голышмановцы активно откликнулись на наш призыв и активно делятся артефактами, имеющими культурную ценность, - говорит руководитель проекта Алена Чиркова. - Приносят видеозаписи, сценические костюмы и аппаратуру, документы, грамоты, газетные статьи, альбомы с воспоминаниями, музыкальные инструменты, фотографии. Это экспонаты от 60-х годов прошлого столетия и примерно до 2012 года. Наглядность, интерактивность и интересная подача информации - основные принципы будущей музейной комнаты. Наша цель - познакомить как можно больше современников с историей культуры их малой родины.

К реализации проекта активисты приступили в ноябре прошлого года, а презентация музейной комнаты запланирована на июнь 2023-го.

В перспективе здесь будут проводиться экскурсии, образовательные мероприятия, мастер-классы и развлекательные квесты, сообщает «АиФ - Тюмень».