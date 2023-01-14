Профессиональные инструкторы бесплатно научат тюменцев кататься на коньках

Фото: «Тюмень Каток»

Морозы в Тюмени постепенно отступили, а значит пришло время для излюбленной зимней забавы - катания на коньках. Кстати, для горожан «Тюмень Каток» каждые выходные проводит мастер-классы с профессиональным спортивным инструктором.

Если вы или ваш ребенок хотите уверенно стоять на коньках и выписывать пируэты почти как фигуристы, то собирайтесь на это мероприятие. Оно пройдет на набережной по улице Масловский взвоз.

Здесь можно встретить и тюменских звезд спорта, и не только тех видов, что связаны со льдом и коньками. Так, 14 января, здесь можно будет покататься с чемпионкой мира и России по бодибилдингу Натальей Проскуряковой. А 28 января есть вероятность увидеть на льду мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Владимира Ильницкого.

Напоминаем, что бесплатные мастер-классы с профессиональным инструктором проходят каждые выходные: в субботу с 14:00 до 16:00, а в воскресенье - с 17:00 до 19:00.