УЗИ помогает тюменским врачам бороться с онкозаболеваниями

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УЗИ помогают тюменским врачам бороться с онкозаболеваниями

Тюменские врачи призывают горожан не пренебрегать УЗИ, поскольку данный вид исследования позволяет вовремя выявить злокачественные опухоли. Об этом на реальном примере рассказала специалист тюменского Медицинского города.

В 2021 году у жительницы Тюмени, прошедшей маммографическое исследование, была обнаружена фиброаденома. В итоге результаты микроскопического и гистологического исследований показали, что у женщины рак молочной железы. Но успешно пройденный курс химиотерапии с дальнейшим хирургическим лечением спас пациентке жизнь. Сейчас женщина находится на динамическом наблюдении в Медицинском городе.

- Мы часто говорим пациентам, что на сегодняшний день не существует абсолютно точного и единственного метода диагностики злокачественных образований, каждый имеет свои ограничения, достоинства и недостатки. Все методы прекрасно дополняют друг друга, и наши специалисты работают в команде, - подчеркнул заведующий отделением УЗИ и функциональной диагностики Медгорода Дмитрий Нохрин.

УЗИ - достаточно информативное дополнение ко всем существующим методам диагностики, в том числе к маммографии. Иногда этот метод исследования выступает первой линией диагностики, ведь он не оказывает лучевой нагрузки на пациента и практически безопасен для здоровья, благодаря чему может использоваться часто.