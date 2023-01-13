Тюменские энергетики в 2022 году поучаствовали в многочисленных волонтерских акциях

Автор фото Вячеслав Шаркунов , предоставлено пресс- службой АО «Россети Тюмень»

Более тысячи работников «Россети Тюмени» выступили в качестве волонтеров, приняв участие в 17 всероссийских и региональных проектах. Также за год компания самостоятельно реализовала 13 благотворительных акций. Помощь получили тысячи жителей Тюменской области, Югры, Ямала, ДНР и ЛНР.

Самой массовой добровольческой инициативой стала донорская акция «Одной крови», которая объединила 270 человек из 11 российских городов. Для медучреждений большой Тюменской области энергетики сдали более 60 литров крови, которые помогут 80 пациентам. Проект высоко оценили эксперты на региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ - он одержал победу в номинации «Ответственный бизнес».

Самым крупным мероприятием с участием специалистов компании стал эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки», в рамках которого энергетики собрали более 70 кг пластиковых крышечек. Вырученные деньги пошли на покупку дорогостоящей реабилитационной техники для двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

Акция «Добрые знания» прошла для поддержки школьников Донецкой народной республики перед началом учебного года. За время мероприятии было собрано более 1,5 тысяч детских книг и более 10 тысяч канцелярских принадлежностей. Для первоклашек энергетики собрали рюкзаки и наборы первоклассников. Ещё 150 школьных комплектов собрали в рамках акции «Собери ребенка в школу» для нуждающихся ребятишек из Югры.

Среди наиболее активных участников социальной работы – представители профсоюзной организации и Совета молодых специалистов. Вклад энергетиков в развитие добровольческого движения в Тюменской области отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.