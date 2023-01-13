В Тюмени 75 человек за сутки заразились коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 января 2023 года увеличилось на 75 человек, включая девятерых детей. Таким образом, общее количество людей, подхвативших ковид с начала пандемии, составило 253 958 человек.

Также за сутки выздоровели 55 человек (всего 249 130 человек). Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, под медицинским наблюдением – 417 человек. 16 коек развернуто, свободный коечный фонд составляет 18,8%.

За сутки проведено 1 424 270 вакцинаций против коронавируса, полный курс прошли 1 179 062 человека.