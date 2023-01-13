Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взноса Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб предлагает ипотечную программу на приобретение нового жилья по договору участия в долевом строительстве с отсрочкой первоначального взноса.

Отсрочка предоставляется сроком до 1 года на покупку квартиры или апартаментов у застройщиков – ключевых партнеров банка, с подтверждением полной оплаты первоначального взноса на раскрытие аккредитива.

Минимальный размер первоначального взноса – 5 – 15%, в зависимости от программы ипотечного кредитования (собственная программа банка, госпрограммы, использование материнского капитала).

На время отсрочки заемщику предоставляется скидка на процентную ставку. Минимальные процентные ставки в этот период составляют:

- по программе «Ипотека для семей с детьми» – 3,99% годовых;

- по программе «Ипотека с господдержкой» – 3,99% годовых;

- по программе «Ипотека. Строящееся жилье» – 8,99% годовых.

Данная скидка может применяться одновременно с субсидированием процентной ставки застройщиком. После окончания срока действия скидки устанавливается процентная ставка согласно тарифам банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.