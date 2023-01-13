В Тюменской области в новогодние праздники врачи спасли пострадавших с ожогами, травмами и отравлениями Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Центр медицины катастроф ОКБ № 1 встретил начало года в режиме повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе больницы, в новогодние каникулы медикам хлопот добавили аномальные холода. Так, с 1 по 10 января 2023 года сотрудники приняли 253 обращения по поводу травм, ожогов, отравлений, сердечно-сосудистых заболеваний и обострения хронических заболеваний.

Скорая помощь Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

4 января медики прилетели в Уватский район, на Косухинское месторождение, где 46-летний мужчина получил производственную травму. Он сломал таз и бедро, поэтому пострадавшего доставили вертолетом санавиации в областную больницу № 3 Тобольска.

В федеральный центр в Москве для лечения двухмесячного малыша доставили на регулярном авиарейсе Тюмень – Москва. Малыш нуждался в респираторной поддержке с полным медицинским сопровождением.

Из Ялуторовска в Тюмень с 60-процентным поражением кожи привезли мужчину. Из-за холодов он обогревал свою квартиру дополнительными приборами. Вспыхнул пожар, который он сам не смог потушить.

46-летнему жителю села Омутинское, который находился в тяжелом состоянии, при транспортировке потребовалась искусственная вентиляция легких. Из-за пожара у мужчины были термические ожоги лица и головы с 25-процентным поражением кожи.

На реанимобиле центра медицины катастроф из Исетска в Тюмень привезли 13-летнего подростка и малыша из Омутинского в возрасте 1,8 месяца.