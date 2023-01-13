В Тюмени вернули в дома свет после аварии на электросетях Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени после экстренного отключения света в центре Тюмени на улицах Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Республики возобновили подачу электричества. Об этом сообщили в пресс-службе СУЭНКО.

По данным центра информирования мэрии Тюмени, причиной аварии стали неполадки на электросетях, в связи с чем люди ждали, когда специалисты их устранят.

Напомним, накануне, 12 января, после 8 часов вечера центр Тюмени погрузился во тьму из-за аварии на линии электроснабжения. Во тьме оказались жилые дома и офисы на части улиц города.