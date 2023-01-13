В Тюмени 13 января 2023 года потеплеет до -13 градусов

В Тюмени 13 января 2023 потеплеет до -13 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 13 января, ожидается облачность с прояснением. Ночью повсеместно, днём местами небольшой снег. Ветер западный, с переходом на юго-западный, 6 – 11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, при прояснении до -24, днём -8…-13.

13 января в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 13 января – канун Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского. В этот день хозяйки угощали соседей вкусностями, особенно блюдами из свинины и кашей, которую было нужно сварить до рассвета.

Что касается погоды, то южный ветер сулил жаркий и благополучный год, если с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – к урожаю фруктов и ягод. Иней на деревьях предвещал хороший урожай меда.