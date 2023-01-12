Житель Ишима, до смерти исполосовавший ножом друга по пьяни, получил восемь лет тюрьмы Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима получил житель Ишима Иван М., который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предметов в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в ночь с 9 на 10 мая 2022 Иван с друзьями распивал спиртные напитки. Позже он и его друг поругались и начали друг друга материть. Не выдержав оскорблений, обвиняемый поднялся на ноги, несколько раз избил его и отпинал, а потом схватил нож и пырнул им в ногу. От полученных травм оппонент погиб на месте.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и согласился с иском о взыскании морального вреда в размере полумиллиона рублей. По его словам, он был сильно пьян, и не помнит, где взял нож, прыгал ли на голову и тело потерпевшему, но не отрицает, что такое могло произойти.

По месту жительства Иван характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении маленьких детей. Что касается иска о компенсации морального вреда, с ответчика взыскано 200 тысяч рублей в пользу супруги потерпевшего.