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НовостиПроисшествия12 января 2023 13:59

Житель Ишима, до смерти исполосовавший ножом друга по пьяни, получил восемь лет тюрьмы

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Житель Ишима, до смерти исполосовавший ножом друга по пьяни, получил восемь лет тюрьмы

Житель Ишима, до смерти исполосовавший ножом друга по пьяни, получил восемь лет тюрьмы

Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима получил житель Ишима Иван М., который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предметов в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в ночь с 9 на 10 мая 2022 Иван с друзьями распивал спиртные напитки. Позже он и его друг поругались и начали друг друга материть. Не выдержав оскорблений, обвиняемый поднялся на ноги, несколько раз избил его и отпинал, а потом схватил нож и пырнул им в ногу. От полученных травм оппонент погиб на месте.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и согласился с иском о взыскании морального вреда в размере полумиллиона рублей. По его словам, он был сильно пьян, и не помнит, где взял нож, прыгал ли на голову и тело потерпевшему, но не отрицает, что такое могло произойти.

По месту жительства Иван характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении маленьких детей. Что касается иска о компенсации морального вреда, с ответчика взыскано 200 тысяч рублей в пользу супруги потерпевшего.