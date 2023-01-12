В Ялуторовске кухонный работник пошла за тарелками, споткнулась в коридоре и умерла от травмы головы Фото: Татьяна Коркина

В ялуторовском санатории-профилактории «Светлый» в Тюменской области произошел несчастный случай с кухонной работницей. Как сообщили в Государственной инспекции труда в Тюменской области, ЧП произошло 4 декабря 2022 года. Женщина трудилась на своем рабочем месте в пищеблоке, а после обеда коллега попросила ее привезти тарелки под салат.

Женщина, отправившись в моечный цех мелкой посуды, упала в коридоре и ударилась головой, получив черепно-мозговую травму тяжелой степени. Несмотря на приезд скорой помощи и госпитализацию, она скончалась в больнице от полученной травмы.

Во время расследования несчастного случая государственный инспектор выявил нарушение трудового законодательства. Работодатель был обязан известить в установленной форме о несчастном случае Гострудинспекцию Тюменской области в течение суток, в связи с чем нарушил срок направления извещения о несчастном случае. Работодателя могут привлечь к административной ответственности.