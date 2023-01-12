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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:20

На трассе Тюмень – Омск в ДТП погибли 30-летняя мама и ее шестимесячный малыш

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
На трассе Тюмень - Омск в ДТП погибли 30-летняя мама и её шестимесячный малыш

На трассе Тюмень - Омск в ДТП погибли 30-летняя мама и её шестимесячный малыш

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Страшная авария произошла на 45-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, здесь столкнулись «КИА-Спортейдж» и «Тойота-Витц» из-за выезда одного из автомобилей на встречку.

В «Тойоте» ехала семья из Тюмени: 30-летняя мама с двумя малолетними детьми. Женщина скончалась на месте ДТП, ее шестимесячный малыш скончался по дороге в больницу. Ещё один трехлетний мальчик госпитализирован в больницу.

Водитель второго автомобиля за медицинской помощью не обращался. Обстоятельства трагедии выясняются.