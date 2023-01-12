В Тюмени супруги-убийцы, задушившие шарфом девушку и выкинувшие тело в мусорку, отправились в тюрьму Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины и его 31-летней супруги, которые признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, из-за конфликта на почве ревности они решили убить их общую 36-летнюю знакомую. До момента убийства они разработали план, по которому вечером 11 февраля 2022 года мужчина должен был пригласить возлюбленную на свидание к себе домой. Когда дама сердца пришла к нему в квартиру, супруги убили её, задушив шарфом, после чего выкинули тело в мусорный бак, а вещи сожгли дома в печи. Спустя какое-то время тело женщины нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода.

Следователи провели большую работу: допросили более 30 человек, установили мотив преступления и лиц, причастных к убийству. С помощью криминалистической техники они осмотрели место преступления, благодаря чему удалось найти в печи сожженные вещи потерпевшей. С камер видеонаблюдения изъяли видео, провели около 15 судебных экспертиз.

Мужчина получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщина – 12 лет колонии общего режима. В пользу родственника потерпевшей с подсудимых взыскано 1,9 млн рублей.

Государственное обвинение в суде поддерживал прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщили в областной прокуратуре.