В Тюмени 82-летняя бабуля поверила «внучке» и отдала ей 400 тысяч рублей

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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 82-летней женщины. Бабушка написала заявление в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России и рассказала, что ее обманули мошенники.

По словам женщины, вечером ей позвонили на домашний телефон. Мошенница представилась внучкой и сообщила «бабушке», что устроила ДТП, в результате чего пострадали люди. Чтобы избежать ответственности, ей необходимы 400 тысяч рублей. Испугавшаяся за «внучку», бабушка согласилась передать деньги и отдала их водителю подъехавшей машины. Разумеется, автомобиль сразу же уехал в неизвестном направлении.

Теперь преступников ищут.

БДИ!

Полицейские напоминают, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. В таких ситуациях самое главное – не поддаваться панике, положить трубку и самостоятельно позвонить родственнику, о котором идет речь. Если вы все-таки попались, сразу обратитесь в полицию.