В Тюменской области за сутки коронавирус подхватили 69 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 января 2023 года увеличилось на 69 человек, включая троих детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 253 883 человека.

За сутки выздоровели 66 человек (за весь период – 249 075 человек). На искусственной вентиляции легких находится 1 пациент, под медицинским наблюдением – 413 человек. Развернуто 16 коек, свободный коечный фонд составляет 18,8%.

За сутки проведено 2 575 лабораторных исследований (всего – 4 663 695 с начала пандемии). Вакцинировано против коронавируса 1 423 278 человек, полный курс вакцинации прошли 1 178 798 человек.