Тюменские суды завалили письмами о якобы заложенных бомбах Фото: Татьяна Коркина

Сообщения о якобы заложенных бомбах в здания суда поступили на электронную почту нескольких судов Тюменской области. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, на самом деле никаких взрывчаток в залах суда не было, все помещения обследованы.

– Суды Тюменской области работают в прежнем режиме, – прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в июле 2022 года в Тюмени эвакуировали здание Арбитражного суда из-за якобы заложенной мины.