В Тюменской области жительница Олеся задолжала «Совкомбанку» более 80 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Викуловский районный суд взыскал в пользу Совкомбанка задолженность в размере 80 959 рублей и расходы по госпошлине в размере 2 628 рублей с местной жительницы Олеси К. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, решение пока не вступило в законную силу.

Иск от банка поступило потому, что в 2018 году между банком и Олесей К. был заключен договор, по которому женщине был предоставлен кредит в сумме 75 тысяч рублей под 0% годовых сроком на 120 месяцев. Однако Олеся нарушила сроки возврата кредита и уплаты начисленных процентов. В связи с нарушениями банк направил женщине уведомление об изменении срока возврата кредита и возврате задолженности по кредитному договору.

Однако Олеся требование не выполнила и не погасила задолженность. На суд не явились ни представитель банка, ни должница. Первый попросил рассмотреть дело в отсутствие их представителя.

Учитывая доказательства дела, суд пришел к выводу, что иск оправдан, и взыскал с Олеси долг плюс комиссию и неустойку.