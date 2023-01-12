В Тюмени 12 января 2023 года погаснут сразу шесть светофоров

В Тюмени 12 января 2023 погаснут сразу шесть светофоров Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 12 января 2023 года, отключат сразу шесть светофоров. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 до 9 утра регулировщик погаснет на перекрестках:

- ул. Холодильная – ул. Котовского;

- ул. Холодильная – ул. Фабричная;

- ул. Холодильная – ул. Энергетиков.

С 16 до 17 часов светофоры не будут работать на тех же перекрестках. Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.