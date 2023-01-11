Новый год – новая квартира: ключи на три месяца раньше срока в ЖК «Домашний»

Фото: Владимир Кирчаков

Уже более 100 семей получили ключи от новых квартир в первом цифровом микрорайоне Сибири. Еще в преддверии Нового года в ЖК «Домашний» началась выдача ключей.

Первый дом микрорайона удалось сдать раньше срока на 4 месяца. В доме «Сибирский» 436 квартир. А на первом этаже предусмотрено 18 помещений для бизнеса, где владельцы и арендаторы смогут открыть магазины, салоны и центры услуг для жителей жилого комплекса.

Фото: Владимир Кирчаков

Выдача ключей проходит поэтапно. Сначала в офис приглашают новоселов, которые приобрели квартиры с предчистовой отделкой. Застройщик «Страна Девелопмент» выполняет все черновые работы. Поэтому после получения ключей жильцы могут сразу приступать к чистовой отделке. Затем для оформления документов приглашают собственников, которые приобрели дополнительные опции «Ремонт от застройщика» и «Меблировка от застройщика». Этот вариант подходит тем, кто хочет заехать в уже готовое жилье или сэкономить. Так, например, стоимость полного комплекта мебели от «Страны» для будущего новосела будет дешевле на 35%.

Сейчас купить квартиры в ЖК «Домашний» можно еще в трех домах – «Зодчих», «Таежный» и «Купеческий». Всего к 2026 году в жилом комплексе будет построено 24 дома. Общая площадь застройки – 52 га. Центральную часть в «Домашнем» займет пешеходный бульвар с зонами для игр, отдыха, занятий спортом. Он станет самым протяженным бульваром в городе – 1 600 метров.

Фото: Владимир Кирчаков

Дом «Сибирский» – первый в России жилой дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций. В 2021 году ГК «Страна Девелопмент» стала первым девелопером в стране, которому был предоставлен инфраструктурный займ. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта. Так «Страна» получила целевой займ под 3,5% на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций – более 4 км.

В декабре ЖК «Домашний» посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор,заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Фото: Владимир Кирчаков

Как и другие проекты девелопера, «Домашний» строится по принципу «город в городе». Все необходимое находится внутри микрорайона. В пешей доступности – магазины, аптеки, парикмахерские, пекарни, семейные кафе и уютные кофейни. В перспективе в границах микрорайона запланирован и собственный детский сад на 560 мест, и новая современная школа для 1 500 учеников, строительство которой уже ведется.

Выбрать подходящую квартиру в этом и других микрорайонах застройщика можно на сайте.