Тюменцы променяли трескучие морозы на жаркие Таиланд, Индию и Мадагаскар

Тюменцы променяли трескучие морозы на жаркие Таиланд, Индию и Мадакаскар Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Заказ продуктов на дом, оформление заказов на маркетплейсах – вот чем занимались жители Тюменской области накануне Нового года. Особенно активно жители региона закупались витаминами и лекарствами на сайтах аптек, где трафик вырос сразу в два раза.

Самыми популярными днями для онлайн-покупок стали 29 и 30 декабря 2022 года. Именно тогда трафик вырос на треть по сравнению с обычным днем месяца. По данным аналитиков «МегаФона», которые изучили статистику по активности на десятках тематических сайтов, 1 и 2 января 2023 года наступило затишье: в эти дни зафиксирован наименьший объем передачи данных.

Во второй половине каникул тюменцы стали чаще обращаться к онлайн-кинотеатрам, на которые во время подготовки к Новому году не было времени. Начиная с 5 января 2023 года трафик на них вырос в 2,5 раза по сравнению с первыми числами месяца.

Самым популярным каналом для поздравлений стал мобильный интернет, трафик которого вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. А доля традиционных звонков, наоборот, снизилась на 2%. Среди мессендержеров самым популярным приложением стал Telegram с долей 72% от общего трафика приложений. На втором месте – What’sApp (26%). Он же уверенно выиграл по числу интернет-звонков.

Понимая, что в Новый год ожидается повышенная нагрузка на сети, связисты заранее позаботились о качестве связи. Так, инженеры применили новую технологию и повысили качество звонков в мессенджерах и улучшили связь более чем в сотне локаций Тюменской области.

Тренд новогодних каникул – поездки в теплые страны. Число тюменцев, которые отправились за рубеж, увеличилось в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом, однако до показателей до пандемийного 2019-го ещё далеко. Самой популярный курорт – Таиланд, куда отправились в 18 раз больше тюменцев – абонентов оператора, чем обычно. Также в числе лидеров – Индия, Иран, Армения и ОАЭ. Среди экзотических направлений – Буркина-Фасо, Мадагаскар, Андорра и Гибралтар.