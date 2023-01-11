В Заводоуковске в ДТП пострадали молодая мама и ее двое маленьких детишек Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Три человека – девушка-водитель из Тюмени и двое ее маленьких детей – пострадали в ДТП под Заводоуковском, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства аварии.

Авария в Заводоуковске 11 января 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным ГИБДД, авария произошла на первом километре автодороги «Обход г. Заводоуковска» с участием автомобилей «Рено Логан» и «Тойота Лэнд Крузер». По предварительным данным, пострадавшая водитель «Рено» выехала на встречку и столкнулась с «Тойотой». В результате ее сын в возрасте 1 года 8 месяцев и четырехлетняя девочка пострадали, несмотря на то, что ехали в детских автокреслах.

Дети ехали в детских автокреслах Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Известно, что стаж вождения девушки – менее двух лет. Сейчас движение по автодороге частично ограничено и происходит по одной полосе в двух направлениях.