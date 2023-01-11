В Тюмени перед Новым годом пропал 32-летний Александр Ощепков, одетый в темно-зеленую куртку Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени больше двух недель разыскивают Ощепкова Александра Александровича (1990 г.р.), который с 24 декабря 2022 года не выходит на связь с родственниками.

Александр был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном и темно-серой вставкой на спине, черное трико и темные кроссовки. На вид мужчине 30 – 35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, славянской внешности.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просьба позвонить по телефонам:

- 02/102 (полиция);

- 8 (3452) 29-11-00 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени;

- 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень». Или написать на почту poisksova@gmail.com.