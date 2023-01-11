В Тюмени в «страшный день» 11 января 2023 ожидается потепление Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 11 января 20223, ожидается облачность с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ослабление морозов. Температура воздуха ночью -23… -28 C, местами -18… -23 С, днем -14… -19 С.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 11 января (29 декабря по старому стилю) – Страшный день, потому что в этот вечер бесчинствовала нечистая сила. Для того, чтобы от нее уберечься, крестьяне совершали разные обряды. Особенно берегли детей от злых сил с помощью молитв и доброй заботы.

Что касается примет, то если дует северный ветер, а облаков на небе нет – значит, жди морозов.